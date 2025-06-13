Netanyahu'nun Uçağı Kaçırıldı İddiası

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İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun uçağının İran saldırıları nedeniyle ülkeden kaçırıldığını öne sürdü. Uçağın Yunanistan'ın Atina kentine indiği bildirildi.

İsrail basını, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun uçağının ülkeden kaçırıldığı iddia edildi.

İsrail'in İran saldırısının yankıları sürerken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun uçağının ülkeden kaçırıldığı iddia edildi. İsrail basını, Netanyahu'nın uçağının İsrail Hava Kuvvetleri Sözcüsü Effie Defrin'in İran saldırısını açıklamasından önce başkent Tel Aviv'deki Ben-Gurion Havalimanı'ndan kalkış yaptığını duyurdu. İsrail basını, Netanyahu'nun yanı sıra İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un da resmi ziyaretlerde kullandığı uçağı İran'ın misilleme saldırılarından kurtulmak üzere Yunanistan'ın başkenti Atina'ya indiğini bildirdi.

Uçağın, 2024 yılında İran'ın gerçekleştirdiği saldırılar sırasında da korumak amacıyla Nevatim Hava Üssü'ne götürülmüştü. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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