Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki esirlerin yakınlarıyla bir araya geldi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki esirlerin yakınları ve serbest bırakılan esirlerle bir araya geldi. Netanyahu, herkesi eve getirme imkanının olmadığını belirtti.

Gazze Şeridi'ndeki esirlerin yakınları ve serbest bırakılan esirlerle bir araya gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Şu anda herkesi eve getirme imkanı yok" dedi.

Gazze Şeridi'ndeki esirlerin yakınları ve kısa süre önce serbest bırakılan esirlerin de bulunduğu bir grup İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savaş Kabinesi'nin diğer üyeleriyle bir araya geldi. İsrail basınında yer alan haberlerde, toplantının gergin bir havada geçtiği yer yer esir yakınları ile hükümet yetkilileri arasında tartışmalar yaşandığı ifade edildi.

Haberlerde, Netanyahu'nun esir yakınlarına, "Şu anda herkesi eve getirme imkanı yok. Böyle bir seçenek olsaydı kimsenin bunu reddedeceğini düşünen var mı?" dediği aktarılırken, söz konusu açıklamanın esir yakınları tarafından öfkeyle karşılandığı belirtildi.

Haberlerde, toplantı boyunca Netanyahu'nun açıklamalarının çoğunu kağıttan okuduğu ve hiçbir soruya yanıt vermediği ifade edildi.

Gazze Şeridi'ndeki esirlerden 79 yaşındaki Chaim Peri'nin kızının Netanyahu'ya, esirlerin evlerine dönmesinin Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarda öncelikli olması gerektiğini söylediği belirtildi.

Esir yakınları daha önce Netanyahu ile görüşme talebinde bulunmuş ve kendilerinin görmezden gelindiğini hissettiklerini ifade etmişlerdi. - TEL AVİV