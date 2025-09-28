Netanyahu'dan Sosyal Medya Vurgusu: 'Savaş Araçları Olmalı'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya platformlarının günümüzde "savaş aracı" işlevi gördüğünü ve ABD'deki sağ kanadın İsrail'e yönelik desteğini kazanmak açısından önemli olduğunu belirterek, "(Sosyal medya) ABD'deki tabanımızı güvence altına almak için en önemli silah" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, New York'taki İsrail Başkonsolosluğu'nda ABD'li sosyal medya fenomenleri ile bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada sosyal medyanın kendileri için önemine vurgu yapan Netanyahu, "Savaş araçlarını kullanmak zorundayız. Bilirsiniz, silahlar zamanın gerekliliklerine göre değişir" yorumunu yaptı. Sosyal medya platformlarının ABD'deki sağ kanadın İsrail'e yönelik desteğini kazanmak açısından da kritik önem taşıdığını belirten Netanyahu, "(Sosyal medya) ABD'deki tabanımızı güvence altına almak için en önemli silah" dedi. Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'un ABD'li firmalara satış sürecine değinen Netanyahu, "Şu anda gerçekleşen en önemli satın alma" ifadelerini kullandı. TikTok üzerinde kontrolün sağlanmasının "belirleyici olabileceğini" iddia eden Netanyahu, bir diğer sosyal medya platformu X ve sahibi hakkında ise "Elon (Musk) ile konuşmalıyız. O bir düşman değil, bir dost" değerlendirmesini yaptı. Netanyahu, TikTok ve X üzerinde nüfuz sağlanması halinde İsrail'in "çok şey kazanacağını" ileri sürdü.

TikTok'ta olası İsrail etkisi endişelere neden olmuştu

ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı başkanlık kararnamesiyle, TikTok'un ülkedeki operasyonlarının ABD'li yatırımcılara satılmasının önü açılmış, ABD merkezli yazılım şirketi Oracle'ın, TikTok'un ABD'deki operasyonlarının güvenliğinde önemli rol oynayacağı kamuoyuna yansımıştı. Oracle'ın kurucusu Larry Ellison'un yıllardır İsrail'e açık destek vermesi, şirketin TikTok'la ilgili yetkilerini İsrail yönetiminin lehine kullanabileceği endişelerini beraberinde getirmişti. - NEW YORK