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Nesli Tükenmekte Olan Su Samuru, Avladığı Balığı Yerken Görüntülendi

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Sinop'ta nesli tükenme tehlikesi altında bulunan su samuru, denizde avladığı balığı yerken cep telefonu ile görüntülendi. Su samuru, kıyıya çıktığında vatandaş tarafından kaydedildi.

Nesli tükenmekte olan su samuru, kendi avladığı balığı yerken görüntülendi

SİNOP - Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan su samuru, Sinop'ta denizde avladığı balığı yerken cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Sinop Bahçeler sahilinde bir vatandaş nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan sansargiller familyasından olan su samurunun avladığı balıkla kıyıya çıktığını fark etti. Vatandaş, su samurunu avladığı balığı yerken görüntülemeyi başardı. Kendisini görüntüleyene aldırış etmeyen su samuru bir süre sonra gözden kayboldu.

Nesli Tükenmekte Olan Su Samuru, Avladığı Balığı Yerken Görüntülendi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN AKSU - Yerel
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