Nesli tükenmekte olan porsuk Buldan'da görüntülendi

Doğasever genç nesli tükenme tehlikesi altındaki porsuğu görüntüledi

DENİZLİ - Denizli'nin Buldan ilçesinde doğa yürüyüşü yapan bir genç tarafından nesli tükenme tehlikesi altındaki bir porsuk görüntülendi. Nesli tükenme tehlikesi altındaki porsuk, kısa süre çevrede dolaştıktan sonra ormanlık alanda gözden kayboldu.

Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Çatak Mahallesi'nde doğa yürüyüşü yapan terzi Murat Boz, nadir rastlanan bir canlıyla karşılaştı. Yürüyüş sırasında çevreden gelen sesleri takip eden Boz, sesin kaynağını araştırırken nesli tükenme tehlikesi altındaki bir porsuğu fark etti.

"Uzun yıllardır doğa yürüyüşü yapıyorum ilk kez porsuk gördüm"

Cep telefonuyla porsuğu görüntüleyen Boz, "Uzun yıllardır bu bölgede doğa yürüyüşleri yaparım. Yabani hayvanlara ve çeşitli kuş türlerine rastlıyorum ama porsuğu ilk kez görüyorum" dedi.

Görüntüde, porsuğun kısa süreliğine çevrede dolaştıktan sonra ormanlık alana yönelerek gözden kaybolduğu görülüyor.