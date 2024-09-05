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Nesli Tükenmekte Olan Mersin Balığı Karasu'da Yakalandı

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Sakarya'nın Karasu ilçesinde balıkçıların ağına nesli tükenmekte olan Mersin balığı takıldı. Balık suya geri bırakılırken, bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde Karadeniz'e açılan bölge balıkçılarının ağına nesli tükenmekte olan Mersin balığı takıldı. Balık suya geri bırakılırken, bu anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Karasu Mahallesi'nde balıkçılık yapan Adem İngenç ve oğlu Kubilay İngenç'in, Karadeniz'in Haralambo kıyısında kurdukları palamut ağlarına nesli tükenmekte olan Mersin balığı takıldı. Doğadan elde edilen, ekonomik değeri en pahalı ürünler arasında yer alan bu balık, günümüzde nesilleri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Baba ve oğlu gördükleri karşısında hayret içinde kalırken balığı bir süre sevdikten sonra denize geri bıraktı. Yaşanan o anlar ise cep telefonuyla kayda alındı.

"Nesli tükenmek üzere"

Balığı eline alarak uyguladığı hafif suni teneffüs ile denize geri bırakan Adem İngenç, "Akşamdan sabaha kadar denizdeydik, sabah ağı çekerken 60-70 palamut vardı. Son dalgaya yakın bir tane Mersin balığı geldi. Ben kürekteydim, çocuklar gördü. 'Onu hemen kurtarın' dedim. Balığı aldık, elle suni teneffüs yaptım, yavaşça sevdim. Güzel balık olduğu için hemen denize koydum. Bunların nesli tükenmek üzere. Duyarlı olmak lazım, bu balıkları kollamamız ve onları tutmamamız lazım. Tuttuğumuz zaman da hemen denize bırakmamız lazım" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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