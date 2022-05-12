Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak bahçede görüntülendi - Haberler

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Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak bahçede görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Murat Aydemir - Yerel
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Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak bahçede görüntülendi Türkiye'de yaşayan ve nesli tükenme tehlikesi altına olan vaşak bahçede görüntülendi.

ERZİNCAN (İHA) - Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak bahçede görüntülendi

ERZİNCAN - Türkiye'de yaşayan ve nesli tükenme tehlikesi altına olan vaşak bahçede görüntülendi.

Erzincan'da birinci derecede koruma altında bulunan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak, cep telefonu ile görüntülendi.

Dünyada ve Türkiye'de birinci derecede koruma altında bulunan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan türler bölümünde kırmızı listede yer alan vaşak, Erzincan merkeze bağlı Yeşilçay köyünde görüntülendi. Sabah saatlerinde Hakan Yeşil'e ait bahçeye giren vaşak bir süre bakındıktan sonra seslerin gelmesi üzerine uzaklaştı. Vaşağı gören Hakan Yeşil ise o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

İhlas Haber Ajansı / Murat Aydemir - Yerel

Erzincan, Türkiye, Yerel, Haberler

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