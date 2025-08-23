Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Su Samuru Mimar Sinan Sahili'nde Görüntülendi

İstanbul Büyükçekmece Mimar Sinan Sahili'nde nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan bir su samuru yüzerken görüntülendi.

Büyükçekmece ilçesi Mimar Sinan Mahallesi kıyılarında dün akşam saatlerinde yüzen su samurunu gören bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla o anları kaydetti. Su samurları sayıları hızla azaldığından koruma altındaki türler olarak biliniyor. Ayrıca avlanması da yasak olan su samurları belirli dönemlerde İstanbul kıyılarında görülebiliyor. - İSTANBUL