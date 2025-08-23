Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Su Samuru Mimar Sinan Sahili'nde Görüntülendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükçekmece Mimar Sinan Sahili'nde bir vatandaş tarafından kaydedilen su samuru, nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan koruma altındaki bir tür olarak dikkat çekti.

İstanbul Büyükçekmece Mimar Sinan Sahili'nde nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan bir su samuru yüzerken görüntülendi.

Büyükçekmece ilçesi Mimar Sinan Mahallesi kıyılarında dün akşam saatlerinde yüzen su samurunu gören bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla o anları kaydetti. Su samurları sayıları hızla azaldığından koruma altındaki türler olarak biliniyor. Ayrıca avlanması da yasak olan su samurları belirli dönemlerde İstanbul kıyılarında görülebiliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz'dan Kerem Aktürkoğlu için flaş sözler

Aziz Yıldırım'ın kızından Kerem Aktürkoğlu için flaş sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ebru Gündeş'in eşi Murat Özdemir suç örgütü soruşturmasında gözaltına alındı

Ebru Gündeş'in eşi gözaltına alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.