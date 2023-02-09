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Nefesler tutuldu, Fatma 84 saat sonra enkazdan kurtarıldı: "Fatma, çak bir beşlik"

Yerel Haberler

Nefesler tutuldu, Fatma 84 saat sonra enkazdan kurtarıldı: 'Fatma, çak bir beşlik'

Depremin vurduğu Hatay'da enkaz altında kalan minik Fatma, itfaiye ekiplerinin cansiperane çalışmasıyla 84 saat sonra hayata yeniden "merhaba" dedi.

Depremin vurduğu Hatay'da enkaz altında kalan minik Fatma, itfaiye ekiplerinin cansiperane çalışmasıyla 84 saat sonra hayata yeniden "merhaba" dedi. Ekiplerin "Fatma, çak bir beşlik" demesinin ardından iki elini de kaldıran Fatma, ambulansa götürüldüğü sırada anne ve babasını sordu.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler sebebiyle afet bölgelerine giden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Hatay'da bir binanın enkazından ses geldiğini tespit etti. Çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, küçük bir kız çocuğunun enkazda kaldığını gördü. İsminin Fatma olduğu öğrenilen minik kız, ekipler tarafından 84 saat sonra enkazdan çıkarıldı. Fatma, büyük sevinç yaşayan ekiplerin, "Fatma, çak bir beşlik" demesinin ardından iki elini de kaldırdı. İtfaiye erinin kucağında ambulansa götürülen Fatma'nın ağzından çıkan ilk cümle ise "Annem babam" oldu. Sağlık ekiplerine teslim edilen küçük kız, hastaneye kaldırıldı. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kahramanmaraş İtfaiye Hatay Yerel Haberler

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