Nebi Hatipoğlu'ndan Babalar Günü Mesajı

Nebi Hatipoğlu'ndan Babalar Günü Mesajı
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AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Babalar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, baba olmanın önemini vurguladı ve tüm babaların gününü kutladı.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu Babalar Günü'nde dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Nebi Hatipoğlu yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Baba olmak; evladına sadece hayat değil, karakter, yön ve değer kazandırmaktır. Bize doğruluğu, vatan sevgisini ve mücadele ruhunu miras bırakan tüm babaların Babalar Günü'nü gönülden kutluyorum. Hayatta olan tüm babalara sağlık ve huzur diliyor; başta babam ve bugünlere gelmemde büyük emeği olan dedem olmak üzere, ebediyete irtihal eden tüm babaları rahmetle anıyorum." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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