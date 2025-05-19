Nebi Hatipoğlu'ndan 19 Mayıs Mesajı

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Hatipoğlu, 19 Mayıs'ı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da istiklal meşalesini yaktığı, milletimizin bağımsızlık iradesini ortaya koyduğu tarihi bir dönüm noktası olarak tanımladı. Hatipoğlu, mesajında, "19 Mayıs, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da yaktığı istiklal meşalesiyle milletimizin bağımsızlık iradesini ortaya koyduğu tarihi bir dönüm noktasıdır. Bu anlamlı gün vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, milletimizin ve gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR