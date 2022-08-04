Ne olduğunu anlayamadılar, dükkanlar ve bankalara sığındılar - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ne olduğunu anlayamadılar, dükkanlar ve bankalara sığındılar

Ne olduğunu anlayamadılar, dükkanlar ve bankalara sığındılar

Zonguldak'ta sıcak havadan bunalan vatandaşlar, aniden yağan sağanak yağışla serinledi.

 - Güncelleme:

Zonguldak'ta sıcak havadan bunalan vatandaşlar, aniden yağan sağanak yağışla serinledi.

Zonguldak'ta 30 dereceleri bulan sıcak hava ve yüzde 80 nem yaşayan kent aniden bastıran sağanak yağmurla serinledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, dükkanların ve bankaların ATM'lerine sığındı. Öte yandan bazı vatandaşlar ise kendisi çözüm bularak eline aldığı karton ve poşetlerle yağmurdan korunmaya çalıştı. Yaklaşık 20 dakika boyunca aralıksız yağan yağmurun dinmesiyle hayat normale döndü. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Zonguldak Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title