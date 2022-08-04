Ne olduğunu anlayamadılar, dükkanlar ve bankalara sığındılar Zonguldak'ta sıcak havadan bunalan vatandaşlar, aniden yağan sağanak yağışla serinledi. Zonguldak'ta sıcak havadan bunalan vatandaşlar, aniden yağan sağanak yağışla serinledi. Zonguldak'ta 30 dereceleri bulan sıcak hava ve yüzde 80 nem yaşayan kent aniden bastıran sağanak yağmurla serinledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, dükkanların ve bankaların ATM'lerine sığındı. Öte yandan bazı vatandaşlar ise kendisi çözüm bularak eline aldığı karton ve poşetlerle yağmurdan korunmaya çalıştı. Yaklaşık 20 dakika boyunca aralıksız yağan yağmurun dinmesiyle hayat normale döndü. - ZONGULDAK İhlas Haber Ajansı / Yerel Zonguldak Yerel Haberler

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