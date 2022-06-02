Ndı Heyetinden Yılmaz Büyükerşen'e Nezaket Ziyareti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ndı Heyetinden Yılmaz Büyükerşen'e Nezaket Ziyareti

ANKA - Yerel
 - Güncelleme:
Ndı Heyetinden Yılmaz Büyükerşen'e Nezaket Ziyareti

National Democratic Institute (NDI) heyeti Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’i makamında ziyaret etti.

National Democratic Institute (NDI) heyeti Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i makamında ziyaret etti.

Eskişehir'e gelen Ulusal Demokratik Enstitü (NDI) Avrasya Direktörü Eva Buzsa, Türkiye Direktörü Janet Sawaya, yöneticiler Selin Peker ve Çağın Bulakbaşı, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i makamında ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce'nin de hazır bulunduğu ziyarette, NDI heyeti yaptıkları çalışmalar, Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içinde yürütülen projeler ve NDI programları hakkında bilgiler verdi.

NDI heyeti, 1983'ten bu yana vatandaş katılımı ve hesap verebilirlik yoluyla dünya çapında demokratik kurumları desteklemek ve güçlendirmek için kar amacı gütmeyen, tarafsız bir kuruluş olarak faaliyet gösterdiklerini aktardı.

Başkan Büyükerşen de nazik ziyaretleri nedeniyle heyete teşekkür ederek, Eskişehir'in bir gençlik şehri olduğunu ve yapılacak projelerde gençlerin fikirlerinin çok değerli olduğunu kaydetti.

Karşılıklı görüş alışverişinin gerçekleştiği ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

ANKA / Yerel

Yılmaz Büyükerşen Eskişehir Türkiye Avrasya Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title