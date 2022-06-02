Ndı Heyetinden Yılmaz Büyükerşen'e Nezaket Ziyareti - Haberler

National Democratic Institute (NDI) heyeti Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i makamında ziyaret etti.

Eskişehir'e gelen Ulusal Demokratik Enstitü (NDI) Avrasya Direktörü Eva Buzsa, Türkiye Direktörü Janet Sawaya, yöneticiler Selin Peker ve Çağın Bulakbaşı, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i makamında ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce'nin de hazır bulunduğu ziyarette, NDI heyeti yaptıkları çalışmalar, Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içinde yürütülen projeler ve NDI programları hakkında bilgiler verdi.

NDI heyeti, 1983'ten bu yana vatandaş katılımı ve hesap verebilirlik yoluyla dünya çapında demokratik kurumları desteklemek ve güçlendirmek için kar amacı gütmeyen, tarafsız bir kuruluş olarak faaliyet gösterdiklerini aktardı.

Başkan Büyükerşen de nazik ziyaretleri nedeniyle heyete teşekkür ederek, Eskişehir'in bir gençlik şehri olduğunu ve yapılacak projelerde gençlerin fikirlerinin çok değerli olduğunu kaydetti.

Karşılıklı görüş alışverişinin gerçekleştiği ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

ANKA / Yerel