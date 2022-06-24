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'Nazlı' İsimli Bengal Kaplanı, Tarsus Doğa Parkı Ailesine Katıldı

ANKA - Yerel
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'Nazlı' İsimli Bengal Kaplanı, Tarsus Doğa Parkı Ailesine Katıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Tarsus Doğa Parkı, yeni tür hayvanları bünyesine katmaya devam ediyor. Aslandan timsaha, sırtlandan ayıya kadar onlarca türde hayvanı barındıran Tarsus Doğa Parkı, bu kez de adı “Nazlı” olan dişi Bengal kaplanına yuva oldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Tarsus Doğa Parkı, yeni tür hayvanları bünyesine katmaya devam ediyor. Aslandan timsaha, sırtlandan ayıya kadar onlarca türde hayvanı barındıran Tarsus Doğa Parkı, bu kez de adı "Nazlı" olan dişi Bengal kaplanına yuva oldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Doğa Parkı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Doğal Yaşam Parkı arasında yapılan anlaşma kapsamında, farklı türdeki hayvanların değişimi gerçekleştirildi. Anlaşma kapsamında kaplanın yanı sıra bir albino türü piton, 3 ağ desenli piton yılan ile anavatanı Avustralya olan iki adet emu deve kuşu İzmir'den Tarsus Doğa Parkı'na getirildi.

Tarsus Doğa Parkı'ndan ise 15 adet beç tavuğu, bir adet cüce keçi, 2 adet suna ördeği, 2 adet altuni sülün ve 2 adet tavus kuşu İzmir Doğal Yaşam Parkı'na teslim edildi.

"SAĞLIKLI VE GÜZEL BİR ŞEKİLDE TRANSFERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

Tarsus Doğa Parkı'nda görevli Veteriner Sağlık Teknikeri Ümit Güngör, hayvanların sıklıkla kontrol edildiklerini belirterek, "Kaplanımız İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndan, Tarsus Doğa Parkı'na transfer oldu. Sağlıklı ve güzel bir şekilde transferini gerçekleştirdik. Şu an tecrübeli bakıcı arkadaşlarımız ve bizlerin kontrolünde günlük beslenmesine dikkat ediyoruz. Ayrıca, hareketleri 'uyum içerisinde mi, değil mi?', 'yerini yadırgadı mı, yadırgamadı mı?' gibi stres faktörlerini, gün içerisinde 8-10 kez kontrol ediyoruz" diye konuştu.

Ümit Güngör, Tarsus Doğa Parkı'nın yine yeni türleri arasında bulunan emu deve kuşu ve piton yılanlarının da sağlık durumlarının iyi olduğunu kaydederek, "Onların da transferi güzel bir şekilde gerçekleşti, yerlerine koyduk. Onların da aynı şekilde gün içerisinde beslenme kontrollerini yapıyoruz" dedi.

ANKA / Yerel

Mersin Büyükşehir Belediyesi Bengal Tarsus İzmir Yerel Haberler

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