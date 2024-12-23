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Nazire Kurt'tan Vali Aygöl'e Teşekkür Ziyareti

Nazire Kurt'tan Vali Aygöl'e Teşekkür Ziyareti
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ü ziyareti sırasında 73 yaşındaki Nazire Kurt, ilk defa bir makamda bulunduğunu ve kanalizasyon sorununa hızlı çözüm bulduğu için valiye teşekkür etti.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ü makamında ziyaret eden 73 yaşındaki Nazire Kurt, ilk defa böylesi bir ziyaret yaptığı söyledi.

Gölpazarı ilçesine bağlı İncirli Köyü'nde ikamet eden Nazire Kurt, Vali Şefik Aygöl'ün köylerini ziyaretinde, kanalizasyon problemi yaşandığı söylemişti. Bunun üzerine Vali Aygöl, hemen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı'yı arayarak Nazire teyzenin sorunun giderilmesi istedi. Bu sorunun giderilmesinin ardından 73 yaşındaki Nazire Kurt, Vali Aygöl'e teşekkür etmek için ziyaret etti. İlk kez bu yaşında bir makam odasına giderek vali ziyareti yaptığı anlatan Nazire Kurt, Vali Aygöl'e teşekkür etti. İkili bir süre sohbet etmesinin ardından ziyaret hatıra fotoğrafı ile son buldu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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