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Nazillili vatandaşın bayrak hassasiyeti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Nazillili vatandaşın bayrak hassasiyeti

Nazilli'ye bağlı Kuşçular köyünde fırtına sonucu yere düşen Türk Bayrağı, duyarlı bir vatandaş tarafından kaldırılarak tekrar göndere çekildi.

Nazilli'ye bağlı Kuşçular köyünde fırtına sonucu yere düşen Türk Bayrağı, duyarlı bir vatandaş tarafından kaldırılarak tekrar göndere çekildi.

Nazilli'de dün çıkan fırtına ve şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Akşamüstü saatlerinde Kuşçular Mahallesi'nde etkili olan fırtına, su deposunun yanında bulunan direkteki Türk bayrağının ipini kopardı. Türk Bayrağı'nın yere düştüğünü gören 55 yaşındaki Hasan Sertkaya isimli vatandaş, olaya duyarsız kalmadı. Bayrağın tekrar göndere çekilemeyeceğini fark eden Sertkaya, bayrak direğini tek başına indirdi. Daha sonra tamirat yapan 55 yaşındaki emekli adam, Türk Bayrağı'nı yerine takarak yine tek başına direği kaldırdı. Türk Bayrağı, mahalle sakini Hasan Sertkaya tarafından tekrar göndere çekildi.

Konuyla ilgili olarak Hasan Sertkaya yaptığı açıklamada, "Rengini şehitlerimizin kanından alan bayrağımız bizim bağımsızlığımızın sembolü. Hiç bir vatan sevdalısı bayrağı yerde bırakmaz. Ben de görevimi yaptım. Şanlı bayrağımızı ait olduğu yere, göndere çektim" dedi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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