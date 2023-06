Nazillili kursiyerlerin eserleri görücüye çıktı

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi'nde kurs görenlerin yıl boyunca hazırladığı eserler görücüye çıktı. İlçedeki neredeyse tüm kadınların katıldığı kurslarda ortaya çıkartılan eserler büyük beğeni gördü.

Nazilli Halk Eğitimi Merkezi ve ASO Müdürlüğü tarafından her yıl geleneksel halde sürdürülen 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' çerçevesinde düzenlenen etkinlikler büyük ilgi görüyor. Merkezden kurs alan kursiyerlerin birbirinden ilginç çalışmaları görücüye çıkarak ilçe halkının beğenisine sunuldu. Nazilli Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe; Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, Nazilli Halk Eğitimi Merkezi ve ASO Müdürü Mustafa Savaş, okul müdürleri, kurum müdürleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

"25 bin 164 kursiyere hizmet verildi"

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Nazilli Halk Eğitimi Merkezi ve ASO Müdürü Mustafa Savaş da yaptığı konuşmada 25 bin 164 kursiyere hizmet verildiğini ifade ederek: "Her zaman her yerde, herkes için eğitim parolasıyla beşikten mezara kadar eğitim veren, Nazilli Halk Eğitimi Merkezimiz tarafından açılan kursların tanıtılması, yaygınlaştırılması ve Hayat Boyu Öğrenme kültürünün geliştirilmesi için Haziran ayının ilk haftası kutladığımız Hayat Boyu Öğrenme Haftası Şenliklerine başladık. Çağımızda bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler ve değişmeler toplumsal yaşantımızdaki ekonomik ve kültürel değişimleri de direk etkilemektedir. Bizler yeni bilgi, beceri ve donanımlarımızla bu değişime ayak uydurmak zorundayız. Bireylerin kişisel gelişimlerinin desteklenmesi, değişimin gerektirdiği bilgi beceri ve değerleri kazanması noktasında Halk Eğitimi Merkezimiz büyük önem taşımakta ve geniş hedef kitlesiyle her kesime eğitim vermektedir. Bir diğer amacımız, kadim medeniyeti tanımak, kadim medeniyetin yaşanmışlıklarını, bilgilerini yeni nesillere aktarmaktır. Nazilli Halk Eğitimi Merkezi olarak kültürel kurslara çok önem veriyoruz. Çünkü bir milleti millet yapan en büyük unsurlar dilidir, kültürüdür. Çok büyük ve zengin bir kültür birikimimizin olduğu aşikardır. Kadim kültürümüzü yaşatabilmek, insanlarımızın kişisel gelişimlerini sağlayabilmek, yeni bilgi, beceri, gelişim ve değişimleri toplumsal yaşantımıza kazandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. 2022-2023 eğitim öğretim yılı içinde mesleki 244 kursta 5 bin 352 kursiyer, kültürel 754 kursta 18 bin 812 kursiyer olmak üzere toplam 997 kurs açılmış olup 25 bin 164 kursiyere hizmet verilmiştir. Üç gün boyunca sürecek olan Nazilli Halk Eğitimi Merkezimizce hazırlanan; giyim, el sanatları, ahşap boyama, tel kırma, takı tasarım, ebru -hat, nakış, rölyef, halk oyunları, müzik gibi pek çok kursumuzun sergisi ve tanıtımları yapılacaktır" dedi.

Müdür Savaş'ın konuşmasının ardından kursiyerlerin sunduğu Halk Oyunu Gösterileri ile birlikte kurdele kesilerek açılışı gerçekleştirilen sergi protokol üyeleri tarafından gezildi. Kaymakam Arısoy ve beraberindekiler, yaklaşık 2 saat süren sergi ziyaretinde kursiyerlerden tek tek bilgi alarak tebrik etti. Usta öğreticiler de öğrencileri ile birlikte yaptıkları çalışmaları anlatarak herkesi kurslara davet etti. 3 gün sürecek etkinliklerde gündüzleri açılan sergilerin yanı sıra her gece de kursiyerlerin farklı gösterilerinin sahne alacağı belirtildi.