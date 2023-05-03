Nazilli Yunus Emre Parkı'nda oyun grupları yenilendi

İlçe genelindeki çocuk parklarını bakıma alan Nazilli Belediyesi ekipleri, Zafer Mahallesi'nde bulunan Yunus Emre Parkı'nda oyun gruplarının tamamını yeniledi.

Çalışmalar çerçevesinde kullanım ömrünü tamamlamış eski ve kullanışsız oyun grupları Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından kaldırıldı. Çocukların güvenle kullanabileceği, fiziksel gelişimlerini destekleyen modern oyun grupları eklenerek parkın kötü görüntüsü de ortadan kaldırılmış oldu.

Zafer Mahallesi'nin en büyük çocuk oyun alanlarından biri olan Yunus Emre Parkı'nda yapılan çalışmalardan büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Mahalle Muhtarı Mustafa Certel, "Başta Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan olmak üzere emeği geçen tüm belediye çalışanlarına şahsım ve mahallem adına teşekkür ediyorum. Mahallemizdeki çocuklar özellikle yaz aylarında bu parkta uzun süre vakit geçirip yaşıtları ile sosyalleşme imkanı buluyor. Yenilenmesi bizleri çok mutlu etti" diye konuştu.

Parklarda yürütülen çalışmaların ihtiyaç ivediliği gözetilerek ilçe genelinde devam edeceğini dile getiren Başkan Özcan, "Nazillimizde kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması ve vatandaşlarımızın aileleri ile keyifli vakit geçirebilmesi için bu alanlarının düzenli olarak bakımlarının yapılması, rutin belediyecilik hizmetlerinin en iyi şekilde yerine getirilmesi için ekiplerimiz var gücüyle çalışıyor. Emeklerinden dolayı tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN