Nazilli ve Kuyucak yağışa teslim oldu Başkan Özcan, sel felaketi sonrası seferberlik ilan etti Yollar göle döndü, trafik akışı durdu Aydın'ın Nazilli ve Kuyucak ilçelerinde aniden bastıran sağanak yağış yolları göle çevirirken, bazı araçlar sel sularından etkilendi.

Nazilli ve Kuyucak yağışa teslim oldu

Başkan Özcan, sel felaketi sonrası seferberlik ilan etti

Yollar göle döndü, trafik akışı durdu

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ve Kuyucak ilçelerinde aniden bastıran sağanak yağış yolları göle çevirirken, bazı araçlar sel sularından etkilendi. Bazı binaların bodrum katlarında su baskınları yaşandı.

Aydın'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış önce Kuyucak, ardından Nazilli ilçesinde etkili oldu. Nazilli-Denizli karayolunu basan sel nedeniyle trafik durdu ve kontrollü olarak tek şeritten akış sağlanmaya çalışıldı.

Nazilli'de ise kentin ana caddeleri sel nedeniyle trafiği olumsuz etkiledi. Çok sayıda araç aniden yükselen ve rögarlardan taşan yağmur suları nedeniyle sular altında kaldı. Trafiğin adeta durduğu ilçede çok sayıda ev ve ana arterlerde bulunan alt geçitler sular altında kaldı. Yaklaşık yarım saat süren sağanak yağışın getirdiği sel sularının altında kalan cadde ve sokaklardaki suların tahliyesinde güçlük yaşandı. Aydın-Denizli karayolu Nazilli şehir merkezinde bulunan kavşaklar ve asfalt aniden yükselen yağmur suları nedeniyle trafik kilitlendi. Bazı araçlar sular altında kalınca trafik durdu ve uzun süren uğraşlar sonucu tek taraflı şekilde trafiğe yeniden açıldı. Sağanak yağmurun fırtına şeklinde olmaması ise yağmurun etkisini azaltırken cadde ve sokakları adeta dereye çeviren sel suları rögarlara da sığmadı. Bazı araçlar alt geçitteki derin sel sularına rağmen geçmeye kalkınca mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların çabasıyla çok sayıda araç yapılan çalışmalar ile kurtarıldı.

Sel nedeniyle herhangi bir can kaybının olmadığı öğrenilirken maddi zararın ise suların çekilmesinin ardından tespit edileceği belirtildi.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, selin ardından maddi ve manevi hasarın meydana geldiği bölgelerde ekibi ile birlikte incelemelerde bulunarak acil müdahale talimatı verdi.

Afet haberini alır almaz şehrin pek çok noktasına anında ulaşan Nazilli Belediyesi ekipleri, yollarda meydana gelen hasarı gidermek için iş makinaları ile çalışmalara başladı. Devlet Karayolu'ndan Nazilli Devlet Hastanesi'ne bağlanan 75. Yıl Bulvarı'nda ise aşırı yağışlar nedeniyle duvarlar yıkıldı. Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri hemen müdahalede bulunup kapanan yolu trafiğe açtı. Çalışmalara bizzat katılan Başkan Özcan, selin yaralarını sarmak için gün boyu çalışmaların süreceğini kaydetti.

Nazilli'de ciddi bir altyapı yetersizliği olduğuna dikkat çeken Özcan, "Alt yapıdaki yatırımlar zamanında Nazilli'ye yapılsaydı en az 100 milyon liraya mal olacak diyorlardı. Bunlar 5 ayda Nazilli'den toplanan paralar. İstasyon Meydanı'nın halini görüyorsunuz. Oradan taşan su geldi Hangar otoparkı ve çevresini doldurdu. Her zaman söylüyoruz alt yapı tamamlanmadan yapılan üst yapının hiçbir manası yok. İnşallah bundan sonraki süreçte Yerel Yönetimler Yasası'nda bir değişiklik olur ve bu yetkiler ilçe belediyesine teslim edilir. Biz de bu yetkilerimizle ve kaynaklarımızla bu sorunları çözeriz" dedi.