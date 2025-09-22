Nazilli Tarımsal Kooperatifinde Yeni Dönem: Üreticiye Güven Tazeleniyor

Haber: Osman BEKAR

(AYDIN) - Nazilli ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin (ÖR-KOOP) yeni başkanı Çetin Kapucu, önceliklerinin üreticinin maliyetlerini düşürmek ve süt fiyatını artırarak kooperatife güveni yeniden sağlamak olduğunu söyledi.

Nazilli ÖR-KOOP Kooperatifi'nde Temmuz 2025'te yapılan seçimde Başkanlığa getirilen Çetin Kapucu, kooperatifin mevcut durumu ve gelecek hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yaklaşık 45 gündür görevde olduğunu belirten Kapucu, önceliklerinin üreticinin haklarını korumak ve kooperatifi mali disipline kavuşturmak olduğunu vurguladı.

"Üreticinin hakkı birilerinin cebine girmeyecek"

Göreve geldiklerinde yaptıkları tespitlere değinen Kapucu, "Burada benim üreticimin haklarının birilerinin cebine aktarıldığını tespit ettik ve bunların hepsine son verdik. Üreticimizin girdileri zaten çok yüksek. Benim görevim, bu girdileri aşağı çekmek ve ürettiği sütün bedelini olması gereken rakamdan zamanında ödemektir" dedi.

Kapucu, bu doğrultuda ilk adımı atarak yem fiyatlarını aşağı çektiklerini ve ağustos ayı itibarıyla süt fiyatlarına da iyileştirme yansıttıklarını belirtti.

"Biraz sabır istiyorum"

Ödemelerde zaman zaman aksaklıklar yaşandığını aktaran Kapucu, "bunun sebebinin önceki yönetimden devralınan ağır finansal borçlar, krediler ve çek borçları olduğunu" öne sürdü. Kapucu, "Benim burada üreticimden tek istediğim biraz sabır, biraz zaman. Bu sabır ve zamanı en iyi şekilde değerlendirip o üreticinin alın terini zamanında kendisine ödeyebilmek için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

Yeni yönetimin attığı adımların kısa sürede karşılık bulduğunu söyleyen Kapucu, "Kooperatifimizin 4 bin 100 ortağı ve aktif olarak 2 bin 200 üreticisi bulunuyor. Göreve geldiğimizde günlük 140 ton süt alıyorduk. Bize güvenen üreticilerimizin geri dönmesiyle bu rakam şu anda günlük 150-160 tona yükseldi" dedi.

Bu artışın, yönetime duyulan güvenin bir göstergesi olduğunu belirten Kapucu, satılan yem miktarında da ciddi artış gözlemlediklerini kaydetti.

Şu anda toplanan 160 ton sütün sadece 5 tonunu kendilerinin işlediğini, geri kalan 155 tonun ise soğuk süt olarak ulusal firmalara satıldığını anlatan Kapucu, asıl hedeflerinin bunu değiştirmek olduğunu vurguladı. Kapucu, "En kısa zamanda bu aldığımız sütleri üretim noktasında daha fazla işleyerek katma değerini artıracağız. Böylece üreticimize sütünün bedelini çok daha yüksek rakamlarla ödeme imkanı bulacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" şeklinde konuştu.

Nazilli halkından kooperatife sahip çıkmalarını isteyen Kapucu, "Bana bu fırsatı verdiler ve ben de bana olan güvenlerini sarsmayacak şekilde, emaneti en iyi biçimde temsil etmek için buradayım. Biraz zaman ve sabırla var olan tüm aksaklıkları yok edip kooperatifi hak ettiği yere taşıyacağıma tekrar söz veriyorum" ifadelerini kullandı.