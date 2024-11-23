Nazilli Şehir Stadyumu Yenilendi, Sporculara Modern Oyun Alanı Sunuldu

Nazilli Şehir Stadyumu, gerçekleştirilen yenileme çalışmalarıyla modern bir görünüme kavuştu.

Çalışmalar kapsamında Nazilli Şehir Stadyumu'nda yedek kulübelerinin koltukları yenilenirken, kışlık çim ekimi yapılarak saha zemini iyileştirildi. Saha şartlarının iyileştirilmesi için yapılan kışlık çim ekimiyle birlikte, saha zemini daha sağlıklı ve dayanıklı bir yapıya kavuştu. Bu çalışmalarla, sporcular için ideal bir oyun alanı oluşturuldu. Stadyumda spor etkinliklerinin daha verimli bir şekilde yapılmasının hedeflendiği yenileme çalışmalarının ardından sporcular için daha konforlu bir ortam sağlandı. - AYDIN