Nazilli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101'nci yıldönümü kutlanıyor

Aydın'ın Nazilli ilçesinde düşman işgalinden kurtuluşunun 101'nci yıldönümü nedeniyle kutlama etkinlikleri düzenlendi.

Sabah saat 08.00'de 5 adet top atışı ile başlayan, İstasyon Meydanındaki Atatürk heykeline çelenklerin sunulması ve kortej yürüyüşü ile süren etkinliklere Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy başta olmak üzere Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Menduh Yalvaç, Nazilli Baro Temsilcisi Av. Emel Şahin, ilçe protokol üyeleri, Gürcistan, Makedonya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Mısır, Acara Özerk Cumhuriyeti ve Hindistan'dan gelen halk dansları toplulukları ve yerli ekipler katıldı.

Çelenk sunma töreninin ardından Mehter eşliğinde kortej halinde İstasyon Meydanından Belediye Meydanına yürüyen grup burada düzenlenen gösterileri izledi. Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaparak davetlilere seslendi. Başkan Özcan: "Necip milletimiz, vatanını ve onurunu korumak için yedi düvele karşı yurdumuzun dört bir köşesinde mücadele ederek, Kurtuluş Savaşı'ndan zaferle çıkmıştır. Şanlı tarihimizdeki kahramanlık destanlarından biri de günümüzden 101 yıl önce Nazilimizde yaşanmıştır. 5 Eylül 1922, Nazilli'nin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin zaferle sonuçlandığı gündür. Bu özel tarihi anmak, geçmişimize olan saygımızı ve minnettarlığımızı ifade etmek için bir fırsattır. Bugün burada, Nazilli'mizin kurtuluş gününü coşkuyla kutlamak için bir aradayız. Bu meydan depremde milli birlik şuurunun yaşandığı topyekün yardımlaşmanın en güzel örneklerinin sergilendiği yerdir. Duyarlılıklarından dolayı hemşerilerime sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bugün de Nazilli'mizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin zaferle sonuçlandığı kurtuluş bayramımızı kutluyoruz. Nazilimiz duyarlı ve büyük bir ailedir. Bende bu ailenin bir ferdi olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Nazilli'mizin kahraman yurttaşları 5 Eylül 1922'de sahip oldukları manevi güç ve bağımsızlığa olan inançlarıyla büyük bir fedakarlık göstererek düşmanı topraklarımızdan çıkarmışlardır. Kanlarını döken kahraman ecdadımız ilelebet milletimizin gönlünde yaşayacaklardır. Vatanımızın her karışını mukaddes kanlarıyla sulamış ecdadın torunları olarak bizlere emanet edilen vazifenin bilinciyle yaşıyoruz. İş başa düştüğünde tıpkı ecdad gibi bizlerde can siperhane mücadeleye hazırız. Bugün "Ya İstiklal, ya Ölüm" diyenlerin, gelecek nesiller için, yani bizlerin bu topraklarda özgürce yaşayabilmesi için, ölümü seçtikleri gündür. Bu kutlu gün, rengini şehitlerimizin kanından alan şanlı bayrağımızdaki hilalle yıldızın anlamını bilenlere, derdi vatan olanlara, derdi millet olanlara kutlu olsun. Bugün Nazilli'mizin gurur günüdür. Bugün Nazilli'mizin Bayramıdır. Hepimize kutlu olsun" dedi.

Başkan Özcan'ın konuşmasının ardından yerli ve yabancı hak dansları gösterileri sunuldu. Gösterilerin ardından protokol üyeleri Milli Mücadele Kahramanlarından Demirci Mehmet Efe ve Hacı Süleyman Efendi'nin mezarlarını ziyaret ederek Yasin-i Şerif okudu. - AYDIN