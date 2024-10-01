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Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Öğrencilere Çorba İkramı

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Aydın Nazilli'deki Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okul, taşımalı eğitimle gelen öğrencilere sabah saatlerinde çorba ikram etmeye başladı. Gönüllülük esasına dayanan uygulama ile öğrencilerin aç karnına derse girmemesi hedefleniyor.

(AYDIN) - Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, taşımalı eğitimle sabahın erken saatlerinde okula gelen öğrencilere çorba ikram etmeye başladı. Gönüllülük esasına dayanan uygulama, okulun öğretmenleri, okul müdür ve hayırsever vatandaşların iş birliğinde gerçekleşiyor.

Aydın Nazilli'de Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, taşımalı eğitim için sabahın erken saatlerinde kalkan öğrencilere çorba ikram etmeye başladı. Gönüllülük esasına dayanan uygulama için öğretmenler, hayırsever vatandaşları iş birliğine davet etti.

Çorba dağıtan okul görevlisi, "Okulumuza gelen çocuklarımız aç karnına derse girmesinler diye okulumuzun bir etkinliği bu. Hayırseverler bağışlarıyla yardımcı olurlarsa daha da çok sürecek. Müdürümüzün katkısıyla bu işe başladık. Haftanın bir günü diye başladık ancak birkaç güne çıkaracağız gibi duruyor. Türkiye çapında ilk defa oluyor bu. İnşallah bundan sonra da devam edecek" dedi.

Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Öğrencilere Çorba İkramı
Kaynak: ANKA / Yerel

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