Nazilli İlçe Müftülüğü Gençliğe Değer Ara Dönem Kampı Düzenledi

Nazilli İlçe Müftülüğü, Nazilli Diyanet Gençlik Merkezinde 'Gençliğe Değer Ara Dönem Kampı' düzenledi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca illerde yürütülen gençlik çalışmalarındaki faaliyetleri canlı tutmak, devamlılığını sağlamak ve gençlerin tatillerini en verimli şekilde değerlendirebilmeleri için çeşitli programlar düzenleniyor. Bu kapsamda, Nazilli İlçe Müftülüğünce, Nazilli Diyanet Gençlik Merkezi'nde 'Gençliğe Değer Ara Dönem Kampı' düzenlendi.

Nazilli İlçe Müftüsü Selami Bayrakçi, amaçlarının milli ve manevi değerlerine bağlı bir gençlik yetiştirmek olduğunu belirterek; kamp boyunca gençlere, "İslam ve hayat, Kur'an ve hadisten hikayeler, geleceğin inşasında gençlerin rolü konularında dersler yapıldığını, aynı zamanda eğlenceli aktiviteler, oyunlar, kitap okuma ve çeşitli sportif faaliyetlerle güzel bir kamp oldu. Yapmış olduğumuz bu kamp, gençlerimizin bilgi ve birikimlerini arttırmalarına, sosyal bağlarını güçlendirmelerine, birlik ve beraberlik duygularının gelişmesini sağladı. Kampa katılan gençlerimiz başta olmak üzere, değerli ailelerine ve kursta görev alan hocalarımıza çok teşekkür ederiz" dedi. - AYDIN