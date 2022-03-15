Nazilli İİBF, lise öğrencilerini ağırladı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Nazilli İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'ni (İİBF) 10 Mart 2022 tarihinde Nazilli 50. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde ziyaret etti.

Nazilli İİBF'ne gezi ve bilgilenme amaçlı gerçekleşen ziyarette, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Yusuf Kaderli ve Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Engin Çakır ve Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Sezen Akar'ın öncülüğünde Arş. Gör. Dr. Sadullah Çelik, Arş. Gör. Dr. Burcu Hiçyılmaz ve Arş. Gör. Kemal Özdemir, öğrencilere ADÜ'nün kuruluş ve tarihçesi, yönetim, amaç ve misyonları hakkında bilgi verdi.

Nazilli İİBF'de bulunan bölümler ile teknik ve fiziksel imkanların öğrencilere sunum ile anlatıldığı ziyarette, öğrencilerin soruları yanıtlandı. Ayrıca kütüphane, derslikler, bilgisayar laboratuvarı, finans laboratuvarı, spor sahaları gibi fiziksel olanaklar tanıtıldı. Ziyaret, lise öğrencilerinin üniversite sınıf ortamını tecrübe etmeleri için Dr. Öğr. Üyesi Bülent Yıldız'ın Uluslararası Finans 2 dersine katılım sağlamaları ile sona erdi. - AYDIN