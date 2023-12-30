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Nazilli'de Yılbaşı Alışverişi İçin Trafiğe Kapatma Kararı

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Nazilli Belediyesi, İnci Yaşam ve Uzunçarşı Bölgesi'nin 31 Aralık Pazar günü 10.00 ile 20.00 saatleri arasında araç trafiğine kapalı olacağını duyurdu. Bu kararla, yeni yıl alışverişlerinin daha rahat ve konforlu bir şekilde yapılması hedefleniyor.

Nazilli Belediyesi, 31 Aralık 2023 Pazar günü 10.00 ile 20.00 saatleri arasında İnci Yaşam ve Uzunçarşı Bölgesi'nin araç trafiğine kapalı olacağını duyurdu.

Nazilli'nin yaya ve araç yoğunluğunun en fazla olduğu çarşı bölgesinde yeni yıl nedeniyle oluşacak trafiğin önüne geçmek için bazı lokasyonlar trafiğe kapatıldı. Vatandaşların yeni yıl alışverişlerini daha rahat ve konforlu bir şekilde yapmasını sağlamak ve azaların önüne geçmek için İnci Yaşam ve Uzun Çarşı bölgelerinin 31 Aralık Pazar günü saat 10.00 ila 20.00 arasında trafiğe kapatılacağını duyuran Nazilli Belediyesi, sürücülerin güzergahlarını bu doğrultuda belirlemesi konusunda uyarıda bulundu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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