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Nazilli'de vektörle mücadele çalışmaları devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Nazilli'de vektörle mücadele çalışmaları devam ediyor

Nazilli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yaz aylarının yaklaşması ile birlikte vektörle mücadele çalışmalarına hız verdi.

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Nazilli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yaz aylarının yaklaşması ile birlikte vektörle mücadele çalışmalarına hız verdi.

Kent merkezi başta olmak üzere 60 çevre mahallede yürütülen çalışmalar çerçevesinde doğaya zarar vermeyen ekolojik ilaçlarla çöp toplama alanları, yeşil alanlar, park ve bahçeler, su birikintileri, kanallar, fosseptik çukurlar, mazgallar, süs havuzları ve gübrelik alanlar ilaçlandı.

Çalışmaların ilçe genelinde devam edeceğini belirten Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Yaz aylarının yaklaşması ile birlikte ilaçlama çalışmalarımıza hız verdik. Vatandaşlarımızın sıcak yaz aylarında mağduriyet yaşamaması için ekiplerimiz işlemlerini titizlikle sürdürüyor. Özverili çalışmalarından dolayı tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. - AYDIN

Nazilli'de vektörle mücadele çalışmaları devam ediyor

Nazilli'de vektörle mücadele çalışmaları devam ediyor

Nazilli'de vektörle mücadele çalışmaları devam ediyor

Nazilli'de vektörle mücadele çalışmaları devam ediyor

Nazilli'de vektörle mücadele çalışmaları devam ediyor

Nazilli'de vektörle mücadele çalışmaları devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Nazilli, su, Yerel, Haberler

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