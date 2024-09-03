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Nazilli'de üreticilere tarım konusunda bilgilendirme toplantısı yapıldı

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde üreticilerin 2024 sezonunda karşılaştıkları sorunlar masaya yatırılırken, ilçe tarım ekiplerince yapılan toplantıda üreticiler hastalıklar ve zararlılar hakkında bilgilendirildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde üreticilerin 2024 sezonunda karılaştıkları sorunlar masaya yatırılırken, ilçe tarım ekiplerince yapılan toplantıda üreticiler hastalıklar ve zararlılar hakkında bilgilendirildi.

Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki bilgilendirme faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Üreticilerin bilgilendirilmesi, sorunların çözümü hedefiyle gerçekleştirilen toplantıların son durağı ise Işıklar ve Aksu mahalleleri oldu. Üreticilerle bir araya gelen ekipler, üreticilerin 2024 yılı üretim sezonunda karşılaştıkları sorunlar hakkında ve özellikle incirde aflatoksin, incir hastalık ve zararlıları ile anız yangınları ve 'İyi Tarım' uygulamaları konusunda bilgilendirmeler yaptı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Nazilli Ekonomi Güncel Yerel Tarım

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