Nazilli'de Trafik Jandarması Denetimlerini Sıkılaştırdı

Nazilli'de Trafik Jandarması Denetimlerini Sıkılaştırdı
Güncelleme:
Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı, vatandaşların güvenliği için yoğun olarak bulunduğu alanlarda kapsamlı trafik denetimleri gerçekleştirdi. Toplam 5 umuma açık yer kontrol edilerek, 56 araç ve 112 şahıs sorgulandı.

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli ilçesi İsabeyli Mahallesi, KYK bölgesi ve çevresindeki kafelerde yapılan uygulamalarda toplam 5 umuma açık istirahat ve eğlence yeri kontrol edildi. Trafik Jandarma ekipleri, 56 araç ve 112 şahıs üzerinde sorgulama yaptı. Yetkililer, vatandaşların güvenliği ve huzuru için denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
