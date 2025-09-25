Nazilli'de Trafik Jandarması Denetimlerini Sıkılaştırdı

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli ilçesi İsabeyli Mahallesi, KYK bölgesi ve çevresindeki kafelerde yapılan uygulamalarda toplam 5 umuma açık istirahat ve eğlence yeri kontrol edildi. Trafik Jandarma ekipleri, 56 araç ve 112 şahıs üzerinde sorgulama yaptı. Yetkililer, vatandaşların güvenliği ve huzuru için denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti. - AYDIN