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Nazilli'de sahipli kedi ve köpeklerin kayıt işlemleri devam ediyor

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Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, sahipli kedi ve köpeklerin kayıt işlemlerinin altı aylık yaşa kadar kesintisiz olarak sürdürüldüğünü duyurdu. Vatandaşlar, mesai saatleri içerisinde müdürlüğe başvurarak kedi ve köpeklerini kayıt ettirebilirler.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Aydın'ın Nazilli ilçesinde de sahipli kedi ve köpeklerin kayıt işlemleri sürüyor.

Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Altı aylık yaşa kadar olan tüm sahipli kedi ve köpeklerin kayıt altına alınması işlemleri müdürlüğümüzde kesintisiz olarak sürdürülmektedir. Bu şekilde talebi olan vatandaşlarımız mesai saatleri dahilinde, sahibi olduğu kedi ve köpeğini de getirerek mikroçip ile kayıt işlemini yaptırabilirler. Veteriner hekimlerimizin uygun görmesi halinde kuduz aşısı da aynı anda uygulanabilmektedir. Vatandaşlar, kayıt işlemleri için mesai saatleri içerisinde müdürlüğe başvurabilir ve beraberinde getirdikleri kedi ve köpeklerine mikroçip taktırarak kayıt yaptırabilirler. Ayrıca, veteriner hekimlerin uygun görmesi durumunda kuduz aşısı da aynı anda yapılabilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Müdürlük yetkilileri, kuduz aşılarının her yıl tekrarlanması gerektiğini hatırlatarak, bu işlemi de müdürlükte yaptırabileceklerini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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