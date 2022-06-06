Nazilli'de sağlık çalışanlarından tiyatro gösterisi - Haberler

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Nazilli'de sağlık çalışanlarından tiyatro gösterisi

İhlas Haber Ajansı - Ali Soydemir - Yerel
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Nazilli'de sağlık çalışanlarından tiyatro gösterisiAYDIN Aydın'ın Nazilli ilçesinde Devlet hastanesi çalışanları tiyatro gösterisi düzenledi.

Nazilli'de sağlık çalışanlarından tiyatro gösterisi

AYDIN Aydın'ın Nazilli ilçesinde Devlet hastanesi çalışanları tiyatro gösterisi düzenledi. Acil servislerde yaşananları komedi tarzında sahneye uyarlayan hastane personelinin gösterisi büyük beğeni ile izlendi.

Nazilli Belediyesi Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda iki seansta gerçekleştirilen tiyatro gösterisini Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy başta olmak üzere Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm.Dr.Engin Tetik, Hastane Müdürü Mehmet Şahin, başhekim yardımcıları, müdür yardımcıları, Nazilli İlçe Sağlık Müdürü Dr.Şule Akbaş, sağlık çalışanları ve vatandaşlar izledi. Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarının 2 ayda hazırladığı 'Bi acayip acil' isimli gösteri ayakta alkışlandı.

Nazilli Devlet Hastanesi'nde görev yapan Sosyal Hizmet Uzmanı Adnan Özkan, yönetmenliğini yaptığı ve oynadığı tiyatro oyunu hakkında yaptığı bilgilendirmede, "Gün içerisinde yaşadığımız olayları anlatmak için bir tiyatro ekibi kurduk ve ismini de 'sağlık olsun' adını verdik. Zor şartlar altında çalışan ülkemizin sağlık yükünü taşıyanlar olarak bu oyunu tasarladık. Oyunumuz bir hastanenin acil servisinde geçen 24 saati kesit olarak anlatıyor. Bunun içerisinde tirajı komik olaylar yer alıyor. Ayrıca sağlık çalışanları olarak toplumumuza vermek istediğimiz mesajları içeriyor. Senaryoyu oluşturmak zaten çok kolay oldu. Tecrübelerimizi oyunumuza yansıttık. Oyunumuzda hastanemizin birçok farklı biriminden çalışanlarımız oyunumuzda rol aldı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm.Dr.Engin Tetik, yaptığı konuşmada, "Bugün muhteşem bir gündü. 2 yıl süren pandemiden sonra çok değerli arkadaşlarımızdan harika bir gösteri izledik. Hem oyunlarını hem de kendilerinin harika olduğunu bir kez daha gösterdiler. Dışarıda fırtına ve yağmur olmasına rağmen oyunu izlemek üzere salonu doldurduk. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor ve bir kez daha bu hastanenin başhekimi olduğum için büyük gurur duyuyorum" dedi.

Oyunda rol alan sağlık çalışanları da yaptıkları konuşmalarda duydukları mutluluğu dile getirdi.

İhlas Haber Ajansı / Ali Soydemir - Yerel

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