Nazilli'de Portakal Üreticileri Zor Durumda

Aydın'ın Nazilli ilçesinde portakal üreticileri artan maliyetler nedeniyle zor durumda olduklarını belirtti. Bir çiftçi, "Portakallara Akdeniz sineği vurduğu için görüyorsunuz yarısı yerde yarısı kasada. Kilosu 2 lira ancak geliyor. Şu anda bir portakalın dalından koparılması eve girmesi şu anda 3 lirayı buluyor. 5 lira diyorsun kimse almıyor. Gelecek sene portakal olmayacak belki memlekette" dedi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde portakal üreticileri Akdeniz sineği ve artan maliyetler nedeniyle bu sene toplanan portakaldan kar elde edemediklerini ve ağaçları sökmeyi düşündüklerini belirtti.

"MEMLEKETTE GELECEK SENE PORTAKAL OLMAYACAK"

Bir üretici, "Portakallara Akdeniz sineği vurduğu için görüyorsunuz yarısı yerde yarısı kasada. Çiftçi mağdur. Kilosu 2 lira ancak geliyor. Şu anda bir portakalın dalından koparılması eve girmesi şu anda 3 lirayı buluyor. 5 lira diyorsun kimse almıyor. Gelecek sene portakal olmayacak belki memlekette. Portakala sinek vurdu. Susuzluk öylesine. Şu anda portakalın yarısı kasaya giriyor yarısı da yerde. Devlet destek mi verecek ne yapacak bilemiyoruz. Şu anda bu portakallar hepsi kazılacak" dedi.

Bir başka üretici, "Şu toplanan portakallar şu anda işçi parası. Portakallar ancak işçi parasına yetiyor. Bir yevmiye 600 lira. Bu tarlaya 10 tane işçi geldiği zaman 6 bin lira para yapıyor. İşçiye verilen parayla işçi karşılığında bu portakalı toplayamıyor" dedi.

"EMEKLİ MAAŞIMIZLA DAHA RAHAT GEÇİNİRİZ"

Diğer bir portakal üreticisi, "Ben bir şekilde zarar eder kar eder bir şekilde kazanırım. Çiftçiye yazık. Bu portakal 2 lira. Bu portakalın 1 lirasını işçi alıyor. Diğer 1 lirasından fazlasını ise ilacı diğer masrafları alıyor. Ben burada kendi ailemle çalışıyorum. Ben kendi ailemle olmasam bu işi yapamam. Biz kendimiz topladığımız için o bize kar kalıyor. Biz kalabalık bir aileyiz burada yabancı yok. Topladığımız kar kalsa bizim yevmiyemiz olsa, bu üretici gibi sağdan soldan amele getirdikten sonra bu işin içinden hiçbir zaman çıkılmaz" diye konuştu.

Bir diğer üretici ise "Şu anda çiftçi bitik. Bizler saati 250 liradan su aldık. Buraya 10 saat suladığımızda 2 bin 500 lira. Gübresi zaten 2'ye 3'e katladı. Gübre fiyatları yükseldi. Bir dap gübresi bin lira şu anda. Eskiden bu 500 lirayıdı maliyetler şu anda 2'ye 3'e katlandı fakat bizim mahsul halen geriye geliyor. Bizler yerleri boş bıraksak bundan iyi. Emekliyiz para cebimizde kalsa bundan daha rahat olacağız. İnanın şu anda amele gelecek yağmur yağacak mı yağmayacak mı onu düşün. Bu arada amele geliyor 2 saat çalışıyor yağmur yağdı mı yine parasını ödüyorsun. Bizler şu anda masrafsız olarak amelesiz iş yapmaya çalışacağız yani kısacası sökeceğiz" diye konuştu.

"ÇİFTÇİ PARA KAZANMIYOR"

Portakal toplayıcıları ise şunları söyledi:

-İşçilik maliyetleri çok fazla, bizim işçiliğimiz çok ağır. Bu işin içinden nasıl çıkılacak bilmiyorum Allah'tan biz hep kendimiz çalışıyoruz. Ailemizle emeğimizle birlikteyiz. Allah herkesin yardımcısı olsun dedi. Ben çiftçiye Allah yardımcısı olsun diyorum.

-Ben yevmiyeye gelmiş olsaydım şu anda benim yevmiyem 500-600 liradan aşağı değildi. Gerçekten hayat şartları çok zor. Bir tane bile portakalı yere düşürmemek için elimizden geleni yapıyoruz. Biz bir aile olarak çalışıyoruz ama bizim bugünkü masrafımız bin lira. Ben bu portakalı topluyorum ama bu paralara satabilecek miyim bilemiyorum.

Üretici Kemal Türk ise "Kilosunu 2 lira ile 2,5 liraya zor sattık. Biz bu işin içine nasıl çıkacağız? Girdi maliyetleri mazotu gübresi öyle. Vallahi biz artık ağaçları kazmayı düşünüyoruz. Ben artık vallahi bilmiyorum çiftçi bundan sonra yaşar mı ölür mü" diye konuştu.

Depolama yapan bir üretici ise "Sağlamları buraya depoya koymaya çalışıyoruz diğerlerini suluk olarak fabrikaya gönderiyoruz. Biz bunları ilaçlayacağız depo yapacağız. Daha sonra bunları ocak şubat ayında satacağız. Biz bunları tarlada seçtik. Biz de şu anda 400 ton kadar portakal var. Bu portakalın yarısı kadarı ilaçlanacak diğer yarısı ise suluk olarak fabrikaya verecek. Bu sene mallarla kalite yok Akdeniz sineği vurdu. Çiftçi para kazanmıyor" dedi.