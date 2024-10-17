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Nazilli'de Organik ve İyi Tarım Ürünleri Denetimleri Sürekli Devam Ediyor

Nazilli'de Organik ve İyi Tarım Ürünleri Denetimleri Sürekli Devam Ediyor
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Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, sağlıklı gıda tüketimini teşvik etmek amacıyla organik ve iyi tarım ürünleri satan marketlerde kapsamlı denetimler gerçekleştiriyor.

Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, piyasa denetimi çalışmaları çerçevesinde iyi tarım ve organik tarım ürünleri satan marketlerde kapsamlı denetimler gerçekleştirmeye devam ediyor.

Tüketicilerin sağlıklı ve güvenilir gıda ürünlerine ulaşmasını sağlamak ve piyasa standartlarının korunmasına katkıda bulunmak için Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri sürüyor. Denetim ekipleri, marketlerde satılan organik ve iyi tarım ürünlerinin etiket bilgilerini, üretim belgelerini ve kalite standartlarını titizlikle inceliyor. Ayrıca, ürünlerin tarımda kullanılan kimyasallar açısından da kontrolü sağlanarak, güvenli gıda tüketimi teşvik ediliyor. Nazilli Tarım Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini ve tüketicilerin sağlığı için gerekli önlemlerin alınacağını belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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