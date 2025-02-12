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Nazilli'de Okul Servisleri Denetlendi

Nazilli'de Okul Servisleri Denetlendi
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 2024-2025 eğitim öğretim yılının 2. dönemiyle birlikte okul servisleri denetlendi. Denetimlerde öğrenci güvenliği ön planda tutuldu ve servis araçlarının ruhsat, belgeleri ve sürücülerin sertifikaları kontrol edildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 2024-2025 eğitim öğretim yılının 2. dönemin başlaması ile birlikte taşımalı eğitim kapsamında öğrenci taşıyan okul servisleri, İlçe Okul Servisi Denetleme Komisyonu tarafından denetlendi.

Öğrencilerin güvenli ve sağlıklı bir şekilde okullarına ulaşmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde İlçe Okul Servisi Denetleme Komisyonu, taşımalı eğitimde kullanılan servis araçlarının ruhsat ve belgelerini kontrol ederken, araçların teknik donanımlarını, sürücülerin ehliyet ve güvenlik sertifikalarını da inceledi. Ayrıca, öğrencilerin güvenliği için okul servislerinde taşıma kapasitesine uygun yolcu taşıma, emniyet kemeri kullanımı gibi hususlar da denetimlerin önemli başlıkları arasında yer aldı. Güvenli taşımacılığın ön planda tutulacağı vurgulanan denetimlerde öğrenci güvenliğinin her şeyden önce geldiği belirtilerek, denetimlerin eğitim dönemi boyunca aralıksız devam edeceği ifade edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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