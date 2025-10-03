Nazilli'de Okul Servis Sürücüleri ve Rehber Personel için Trafik Eğitimi Düzenlendi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde okul servis araçları sürücüleri ve rehber personele yönelik trafik eğitimi düzenlendi. Öğrencilerin güvenli taşınması amacıyla gerçekleştirilen faaliyette, servis şoförlerine ve görevlilere önemli kurallar hatırlatıldı.

Nazilli Cumhuriyet İlkokulu Konferans Salonu'nda yapılan eğitim, Trafik Jandarması tarafından verildi. Programda; okul servis araçlarında bulunması gereken şartlar, sürücülerde aranacak kriterler, rehber personelin görev ve sorumlulukları, öğrenci taşıma işinde uyulması gereken kurallar ve genel trafik kuralları anlatıldı. Eğitim faaliyetine Nazilli Kaymakamı, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürü, 62 okul servis aracı sürücüsü, 16 rehber personel ile trafik jandarması ve trafik polisi katılım sağladı.

Yetkililer, öğrencilerin güvenliği için trafik eğitimlerinin ve denetimlerin düzenli olarak sürdürüleceğini belirtti. - AYDIN