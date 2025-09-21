Haberler

Nazilli'de 'İlk Dersimiz Yeşil Vatanımız' Projesi ile Fidan Dikimi Yapıldı

Nazilli'de 'İlk Dersimiz Yeşil Vatanımız' Projesi ile Fidan Dikimi Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen 'İlk Dersimiz Yeşil Vatanımız' projesi kapsamında öğrenciler zeytin fidanlarını toprakla buluşturdu. Çevre bilincini artırmayı amaçlayan etkinlik, katılımcıların coşkusuyla renklendi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 'İlk Dersimiz Yeşil Vatanımız' projesi kapsamında öğrenciler ve protokol üyeleri zeytin fidanlarını toprakla buluşturdu.

Çevre bilincini artırmak ve gelecek nesillere yeşil bir miras bırakmak amacıyla düzenlenen etkinlik, öğrencilerin coşkusu ve heyecanıyla renkli görüntülere sahne oldu. Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Aşağı Örencik İlkokulu bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar öğrencilerle birlikte fidan dikerek doğa sevgisinin önemine dikkat çekti. İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, "Bu fidanlar sadece ağaç değil; geleceğimizin ve yeşil vatanımızın teminatıdır" diyerek çevreye duyarlılığın küçük yaşta kazanılmasının önemine vurgu yaptı.

Etkinliğe, Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sunay Güler, öğretmen ve öğrenciler katıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Osimhen'in sahalara dönüş tarihi belli oldu

Osimhen'in sahalara dönüş tarihi belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jose Mourinho Benfica'da ilk maçına çıktı

Benfica'da ilk maçına çıktı! İşte sonuç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.