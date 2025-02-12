Nazilli'de Huzurevi Sakinlerine Afet Tahliye Eğitimi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde huzurevi sakinleri ve personellerine afet anında tahliye eğitimi verildi.

Afad Aydın İl Müdürlüğü ekipleri, Aydın il genelindeki çeşitli kurumlarda afet ve yangın farkındalık eğitim ve tatbikatlarına devam ediyor. Kent genelinde verdiği eğitimlerle vatandaşların afet ve yangın durumlarına karşı daha hazırlıklı olmalarını sağlamayı amaçlayan ekipler, son olarak Nazilli ilçesinde eğitim verdi. Nazilli Haluk Alıcık Huzurevi sakinleri ve personelleri ile bir araya gelen AFAD Aydın İl Müdürlüğü ekipleri katılımcılara eğitim verdi. Eğitimlerde, afet durumlarında doğru hareket etme, güvenli tahliye yolları ve yangın güvenliği önlemleri gibi kritik konulara değinildi. Katılımcılara yangın söndürme yöntemleri, tahliye teknikleri ve ilk yardım bilgileri aktarıldı. Eğitimin ardından ise afet anında tahliyenin sağlıklı ve güvenli bir şekilde yapılması hedefiyle tatbikat gerçekleştirildi. - AYDIN