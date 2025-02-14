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Nazilli'de Gübre Bayileri Denetlendi

Nazilli'de Gübre Bayileri Denetlendi
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Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Türkiye genelinde eş zamanlı düzenlenen gübre denetim seferberliği kapsamında ilçedeki gübre bayilerini denetleyerek içerik ve etiket kontrolleri gerçekleştirdi. Denetimlerin amacı, çiftçilerin kaliteli gübreye ulaşmasını sağlamak ve haksız rekabeti engellemektir.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan gübre bayileri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından denetlendi.

Türkiye genelindeki 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen gübre denetim seferberliği kapsamında ilçe genelindeki gübre bayilerini denetleyen Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gübrelerin içerik ve etiket kontrollerini gerçekleştirerek içerik numunesi alıp, etiket kontrolü yaptı. Üreticilerin kaliteli ve güvenilir gübreye ulaşmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerin, gübre sektöründeki haksız rekabeti engellemek ve çiftçilerin sağlıklı ürünler yetiştirmelerini desteklemek için büyük önem taşıdığını belirtti. Denetimlerde gübrelerin etikette belirtilen içeriklerle uyumluluğu, kalite standartları ve bayilerin yasal gerekliliklere uygunluğu gibi faktörler dikkate alındı.

Denetimlerle ilgili Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen gübre denetim seferberliği kapsamında İlçe Müdürlüğümüz personelleri tarafından İlçemizde bulunan gübre bayileri denetimi yapıldı. Üreticilerimizin güvenilir ve kaliteli gübreye ulaşmaları için kontrollerimiz aralıksız devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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