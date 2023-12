Nazilli'de 'Gazze'de engelli' olmaya dikkat çekildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde gerçekleştirilen Engelliler Günü etkinliğinde, Gazze'de engelli olmaya dikkat çekilirken, törende duygusal anlar yaşandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Bedensel Engelliler Derneği (NBED), Engelsiz Engelliler Derneği ve Engelliler ve Engellilere Destek Derneği (NAZENDER), 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle ilk olarak belediye ardından İstasyon meydanında bir program gerçekleştirdi. Program kapsamında ilk olarak Belediye Meydanı'nda dernek üyeleriyle bir araya gelen dernek başkanları, "Gazze'de engelli olmak" başlıklı anlamlı ve duygusal bir basın açıklaması yaptı. Nazilli Engelliler ve Engellilere Destek Derneği (NAZENDER) Başkanı Tayfun Yazıcı; "Savaşa karşıyız, çünkü her bombada yüzlerce yeni engelli katılıyor dünya nüfusuna. Gazze'de İsrail bombardımanı altında engelsiz bireyler için bile çok zor şartlar varken, engellilerin durumu çok daha vahim. Tekerlekli sandalye ve değişik aparatlar kullanan engelliler bırakın kaçmayı bir kaç metre gidemiyor. Çalışmayan asansörler nedeniyle engelliler bombardımanlarda binaları terk edemedikleri için, zihinsel engelliler de yıkıntıların altında nerede olduklarını bildiremedikleri için hayatlarını kaybediyorlar. Türkiye dahil komşu ülkeler, hastalarla birlikte engellilerin de bir an önce o bölgeden çıkarılması için girişimlerde bulunmalıdırlar. Dünya nüfusuna her gün yeni engelliler katan İsrail'i, NAZENDER ve Nazillili engelliler olarak kınıyoruz. Savaşların olmadığı engelsiz bir dünya diliyoruz" dedi.

Basın açıklamasının ardından Nazilli İstasyon Meydanı'nda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı önünde çelenk koyma töreni gerçekleştirildi. Nazilli'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla İstasyon Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na engelli derneklerinin çelenk koyması ile başladı. İstasyon Meydanı'ndaki törene Belediye Başkan Vekili Ali Ertürk, NAZENDER Başkanı Tayfun Yazıcı, NBED Başkanı Ali Köse, Engelsiz Engelliler Dernek Başkanı Ahmet Ünlü, meclis üyeleri, siyasi partilerin ilçe temsilcileri, özel eğitim ve rehabilitasyon okullarının yöneticileri, çok sayıda engelliler ve vatandaşlar katıldı.

Nazilli İstasyon Meydanı'nda yapılan törende Engelsiz Engelliler, NAZENDER, NBED derneklerinin çelenkleri Atatürk Anıtı'na kondu. Ardından tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından sona erdi. Son olarak günün hatırası olarak bir toplu fotoğraf çekildi. Akşamüstü ise Nazilli Bedensel Engelliler Derneği önünde ebediyete göçmüş engelliler ve şehitler için mevlidi şerif okutuldu ve hayır dağıtıldı. - AYDIN