Nazilli'deki depremzede öğrenciler protokol ile bir araya geldi

Nazilli Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kahramanmaraşlı depremlerin ardından ilçeye gelerek öğrenim gören depremzede öğrenciler yemekte protokol bir araya geldi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1'nci yıldönümünde ülke genelinde acıları paylaşmak ve yaralarını sarmak için etkinlikler gerçekleştirilmeye devam ediyor. Depremin ardından binlerce vatandaş evini bırakıp başka şehirlere göç etti. Felaketin ardından Nazilli'ye gelen binlerce vatandaş, yeni hayatlar kurarak hayatları kurdular. Nazilli ilçe merkezinde bulunan 40 okulda 190 depremzede öğrenci eğitimlerine devam ediyor. Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Nazilli Kaymakamlığı ve Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde depremzede öğrenciler öğretmenlerinin himayesinde yemekte buluştu. Şehit Sümer Deniz Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, ilçe protokolü, öğrencilerle buluşarak birlikte yemek yedi. Sıcak ve samimi bir ortamda geçen etkinlikte protokol üyeleri depremzede öğrencilerle sohbet ederken, etkinliğin sonunda öğrencilere hediyeler verildi.

Nazilli'de bin 117 depremzede bulunduğunu dile getiren Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, "Bugün 6 Şubat depremlerinin sene-i devriyesinde hala acılarımız sıcak. Fakat sevinçlerimizle acılarımızı azaltmaya çalışıyoruz. Dünden bugüne kadar memleketimizin her noktasında olduğu gibi Nazilli'miz de elinden gelen yardımı sunmak için çaba sarf etti. Bugün de Valiliğimizin himayesinde Nazilli'de öğrenim gören öğrencilerimizle bir araya geldik. Onlarla elimizden gelen en yüksek seviyede bir arada olarak ihtiyaçlarını karşılama çabasındayız. Nazilli'mizde bin 117 depremzede vatandaşımız bulunmakta. Devletin bütün imkanlarını kendilerine seferber etmekteyiz. Bundan sonra da acılarımızı en aza indirmek ve özellikle çocuklarımızın eğitimlerini en iyi şekilde tamamlamalarını sağlamak amacıyla elimizden gelen her türlü gayreti sarf edeceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN