Nazilli'de 22 kilometrelik ana hat doğalgaza kavuşacak

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, doğalgaz firması yetkilileri ile bir araya gelirken, Nazillili vatandaşlara müjdeyi verdi.

Nazilli'de 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilecek doğalgaz yatırımları ile ilgili istişare toplantısı gerçekleştiren Başkan Özcan, Dallıca, Şirinevler ve Çapahasan mahallelerinde başlatılan çalışmaların devam edeceğini kaydetti. Gerçekleştirilen istişare toplantısında 22 kilometrelik ana hat ve 2 bin 300 potansiyel konut ve iş yerine daha doğalgaz hizmeti sunulacağını müjdeleyen Başkan Özcan, 2003 yılından bu yana temiz ve verimi yüksek bir yakıt olan doğalgaz dağıtımında hizmet sağlayan doğalgaz firması yetkililerine de çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

"2023 yılı için 32 bin abone hedefi"

Destekleri ve iş birliklerinden dolayı Nazilli Belediyesi'ne teşekkür eden doğalgaz firmasının temsilcisi Osman Ersöz; "Toplamda Nazilli'de bugün itibarıyla 251 kilometrelik doğalgaz hattı ile 18 mahallede 51 bin 138 potansiyel konut ve iş yerine ulaşıldı. 2023 sonunda 54 bin potansiyel aboneye ulaşmış olacağız. İlçede toplamda 29 bin abone bulunmakta olup, 2023 yılı sonunda 32 bin aboneye ulaşılmasını bekliyoruz" dedi. - AYDIN