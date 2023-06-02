Nazilli'de 2 otomobil çarpıştı, kazayı yara almadan atlatan sürücü ve yakınları şükredeceklerine kavga ettiler Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında iki araç çarpıştı.

Nazilli'de 2 otomobil çarpıştı, kazayı yara almadan atlatan sürücü ve yakınları şükredeceklerine kavga ettiler

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında iki araç çarpıştı. Feci kazada araçlardan biri devrilirken diğeri de hurdaya döndü. Kimsenin burnunun bile kanamadığı kazada sürücü ve yolcular ile yakınları şükredeceklerine kavga ettiler. Adeta ringe dönen sokak kavgasında polis ekipleri haber için bölgeye giden gazeteciler kavgayı ayırmakta güçlük çekti.

Kaza Nazilli'de 1701 sokak ile 1706 sokağın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Kavşak üzerinde otomobil ile çarpışan cip devrildi. Çevredekilerin kazayı görüp ihbar etmesi üzerine bölgeye trafik polisleri sevk edildi. Bir anda sinirlerin gerildiği kaza yerinde iki grup birbirine saldırmaya başladı. Yumrukların havada uçuştuğu kazada kaza yerinde çalışma yapan trafik polisleri ve haberi için bölgede olan gazeteciler öfkeli tarafları yatıştırmakta güçlük çekti.

Kaza ve sonrasında yaşanan kavga ile ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.