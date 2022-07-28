Nazilli Belediyesi vatandaşların mağduriyetini giderdi - Haberler

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Nazilli Belediyesi vatandaşların mağduriyetini giderdi

Nazilli Belediyesi vatandaşların mağduriyetini giderdi

Nazilli Belediyesi ekipleri, geçtiğimiz yıl Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından Ocaklı Mahallesi Mersinkırı mevkiinde yapımına başlanan ancak yarım kalan yolda çalışmalara başladı.

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Nazilli Belediyesi ekipleri, geçtiğimiz yıl Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından Ocaklı Mahallesi Mersinkırı mevkiinde yapımına başlanan ancak yarım kalan yolda çalışmalara başladı.

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ocaklı Mahallesi Mersinkırı mevkiinde parke taşı döşeme çalışmalarına başladı. Geçtiğimiz yıl Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı(YİKOB) tarafından yapımına başlanan ve yarım kalan yol nedeniyle ev ve bahçelerini su basan vatandaşların mağduriyetini gidermek için çalışmalara başlayan ekipler, yaklaşık 250 metrekare alana parke döşemesi gerçekleştirildi.

Çalışmalarından dolayı Nazilli Belediyesi ekiplerine teşekkür eden Ocaklı Mahalle Muhtarı Ahmet Yalçın, "İlçemiz genelinde yaşanan sel felaketlerinde su baskınları yaşadık. Mahalle sakinlerimizin bu sokağın yapılması ile ilgili ciddi şikayetleri vardı. Pek çok kişi yarım bırakılan yol nedeniyle mağdur oldu. Talebimizi Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan'a ilettik. Sağ olsun ekipleri gönderdi. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" diye konuştu. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Fen İşleri Müdürlüğü Nazilli su Yerel Haberler

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