Nazilli Belediyesi Ramazan'da da ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadı

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Sosyal yardımlaşma ve dayanışma çalışmaları çerçevesinde faaliyetlerine devam eden Nazilli Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla 5 bin ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımında bulundu.

Bakliyat, yağ, un, şeker ve çay gibi temel ihtiyaç malzemeleri Nazilli Belediyesi'ne ait tesislerde özenle paketlendi. Paketleme işlemlerine bizzat katılarak çalışmalarla ilgili bilgi alan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, ailelerin tespit sürecinden dağıtım aşamasına kadar her detayın özenle sürdürüldüğünü kaydetti.

Çalışmalarından dolayı ekiplere teşekkür eden Başkan Özcan, "Her yıl olduğu gibi bu Ramazan'da da ailelerimizi yalnız bırakmadık. Hem belediyemize hem de muhtarlıklarımıza gelen talepler ve ekiplerimizin tespitlerinin ardından 5 bin aileyi kapsayan bir liste oluşturduk. Ardından paketleme ve dağıtım aşamalarımız tamamlandı. Ailelerimize yardımlarımız ivedilikle ulaştırıldı. Bizler Nazilli Belediyesi olarak dün olduğu gibi bugün de ihtiyaç sahiplerinin yanındayız, yanlarında olmaya da devam edeceğiz" diye konuştu. - AYDIN