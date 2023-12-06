Üye Girişi
Haberler

Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Tehlikeli Ağaçları Buduyor

Son Güncelleme:
Abone Ol

Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde tehlike arz eden noktalarda ağaç budama faaliyetlerine devam ediyor. Olumsuz hava şartlarından etkilenerek can ve mal güvenliğini tehlikeye atabilecek ağaçlar budanıyor.

Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde tehlike arz eden noktalarda ağaç budama faaliyetlerine devam ediyor.

Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri; olumsuz hava şartlarından etkilenerek can ve mal güvenliğini tehlikeye atabilecek ağaçlarda budama işlemlerine devam ediyor. Son olarak Kurtuluş Mahallesi 372 Sokak'ta yol boyunca kuru ağaçları tespit ederek titizlikle budama faaliyetlerini gerçekleştiren ekipler, iş makinelerinin de yardımıyla budanan dalları tasnifliyor.

Budama faaliyetlerinin ilçe genelinde devam edeceğini ifade eden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, çalışmalarından dolayı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Nazilli Çevre Yerel Haberler Belediye Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Behzat Ç. 2. sezon ne zaman başlayacak? Behzat Ç. Çekiç ve Gül yeni bölüm hangi tarihte yayınlanacak? Türkiye enflasyon ne zaman düşecek? Enflasyon 2024'de ne olacak, ne kadar artacak? Enflasyon ne zaman tek haneye düşecek? Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? ZTK maçları nereden izlenir? Mesut Yar Sözcü Tv'den neden ayrıldı? Sabahın Sözcüsü Mesut Yar yok mu, neden yok? Mesut Yar kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mesut Yar hangi partiden aday ve nereye aday oldu? Erzurumspor - 24 Erzincanspor maçı ne zaman? Erzurumspor - 24 Erzincanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? SINIF ANNESİ UYGULAMASI KALDIRILDI MI? Okullarda 'Sınıf Annesi' yasaklandı mı, neden kaldırılıyor? MEB 'Sınıf Annesi' açıklaması nedir? Kuruluş Osman YENİ BÖLÜM (139. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Şahane Hayatım YENİ BÖLÜM (6. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Şahane Hayatım yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Seçil Erzan'ın maaşı ne kadar, kaç TL? Seçil Erzan kaç para maaş alıyor? Benim Güzel Ailem 22. BÖLÜM ne zaman? Benim Güzel Ailem yeni bölüm (Final) ne zaman, fragman yayınlandı mı, yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var Mandıracı Amca iflas mı etti? Mandıracı Amca kapandı mı, neden kapandı? THY, Avustralya uçuşları ne zaman başlayacak, direkt uçuş var mı? Margot Robbie, THY'nin reklam yüzü oldu mu? Beylerbeyi Sarayı hangi günler açık? Beylerbeyi Sarayı giriş ücreti! Beylerbeyi Sarayı ne zaman yapıldı? Dolmabahçe Sarayı hangi günler açık? Dolmabahçe Sarayı giriş ücreti ne kadar?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title