Nazilli Belediyesi'nden yangın bölgesine destek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nazilli Belediyesi'nden yangın bölgesine destek

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Nazilli Belediyesi'nden yangın bölgesine destek

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 21 Haziran 2022 Salı günü akşam saatlerinde çıkan yangına müdahale sürerken, yangın bölgesine bir destek de Nazilli Belediyesi'nden geldi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 21 Haziran 2022 Salı günü akşam saatlerinde çıkan yangına müdahale sürerken, yangın bölgesine bir destek de Nazilli Belediyesi'nden geldi.

14 uçak ve 20 helikopter alevlere havadan müdahaleye devam etmesine rağmen alevlerin öğle saatlerinde Değirmenyanı Mahallesi'ndeki yerleşim merkezlerine ulaşması sonucu çevre il ve ilçelerden takviye ekipler le destek istendi. Nazilli'ye de ulaşan çağrı Nazilli Belediyesi'ni de harekete geçirdi. Gün içinde gelen bilgiler doğrultusunda Nazilli Belediyesi'nden destek kuvvet için hazırlıkların yapılması talimatını veren Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne ait bir su tankeri ile Fen işleri Müdürlüğü'ne ait bir adet paletli iş makinesini Marmaris'e gönderdi.

Öğleden sonra yola çıkan araçlar ekipmanları ile birlikte Marmaris Bölge Müdürlüğü tesisine akşam saatlerinde ulaştı. Buradan da yangın sahasına giden araçlar alevler ile mücadeleye başladı.

Ekipler alevlerin önünü kesmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor . - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Marmaris Nazilli Muğla Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title