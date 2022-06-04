Nazilli Belediyesi'nden fırtınada yaşanan olumsuzluklara anında müdahale - Haberler

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Nazilli Belediyesi'nden fırtınada yaşanan olumsuzluklara anında müdahale

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Nazilli Belediyesi'nden fırtınada yaşanan olumsuzluklara anında müdahale

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Ege Bölgesi için yapılan fırtına ve şiddetli yağış uyarısı sonrasında beklenen yağışlar bugün akşam saatlerinde etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Ege Bölgesi için yapılan fırtına ve şiddetli yağış uyarısı sonrasında beklenen yağışlar bugün akşam saatlerinde etkili oldu. İlçenin bir çok noktasında ağaçlar devrilip, binaların çatıları uçarken Nazilli Belediyesi ekipleri yaşanan olumsuzluklara anında müdahale etti.

Yağış ve fırtına hakkında açıklamalarda bulunan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Meteorolojiden yapılan uyarılar sonrasında ekiplerimiz ile teyakkuz a geçmiştik. Tüm önlemleri alsak da beklenin de üstünde fırtına ve yağış oldu. Kimi yerde dolu, kimi yerde etkili yağış hayatı olumsuz etkiledi. Mevsimsel değişikliklerin, küresel ısınmaların neticesinde şiddetli afet olayını bu gün hep birlikte yaşadık. Nazilli halkına geçmiş olsun diyorum. Bütün arkadaşlarımız tam mesai yapıyorlar. Bütün ekiplerimiz acil müdahale ve yaraları sarmak için çalışıyor" dedi.

Meydana gelen olumsuzluklara Nazilli Belediyesinin tüm ekiplerinin yanı sıra Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sağlık ekipleri ve kolluk kuvvetleri müdahalesi devam ediyor. - AYDIN

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İhlas Haber Ajansı / Yerel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Fırtına Nazilli Ege Yerel Haberler

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