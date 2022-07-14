Nazilli Belediyesi'nden Datça'daki yangın bölgesine destek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nazilli Belediyesi'nden Datça'daki yangın bölgesine destek

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Nazilli Belediyesi'nden Datça'daki yangın bölgesine destek

Nazilli Belediyesi, Datça'ya bağlı Mesudiye Mahallesi Kocadağ'da çıkan orman yangınının söndürme çalışmaları için bölgeye iş makinelerini gönderdi.

Nazilli Belediyesi, Datça'ya bağlı Mesudiye Mahallesi Kocadağ'da çıkan orman yangınının söndürme çalışmaları için bölgeye iş makinelerini gönderdi.

Elektrik trafosunun neden olduğu, 600 hektarlık alanda etkisini gösteren ve 2 bin 400 kişinin tahliye edildiği yangın için canla başla mücadele eden Nazilli Belediyesi ekipleri, bölge halkı tarafından alkışlarla karşılandı. Alevlerin önünü kesmek için çalışmalarına aralıksız devam eden Nazilli Belediyesi ekipleri, karadan müdahalelere büyük destek verdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tüm Datça halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde orman bölgesindeyiz. Yine ciğerlerimiz yanıyor. Muğla Datça'da çıkan orman yangınını üzüntü ve endişe ile takip ediyoruz. Zor şartlarda mücadele eden tüm ekiplere kolaylıklar diliyorum. Rüzgarın da etkisi ile büyüyen yangının bir an evvel kontrol altına alınması tek dileğimiz" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Nazilli Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title