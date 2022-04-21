Nazilli Belediyesi Kuşçular Mahallesi'ndeki çalışmalarda sona yaklaştı

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Nazilli Belediyesi'nin Kuşçular Mahallesi'nde başlattığı çalışmalarını sürdürüyor. Kuşçular Mahalle Muhtarı Ramazan Kömürcüoğlu, mahallelerine yapılan hizmetler için Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve ekibine teşekkür etti.

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kuşçular Mahallesi'nde düğün salonu, cami ve mezarlık çevresinde başlattığı istinat duvarı ile güçlendirme çalışmalarında sona geldi. Faaliyetler çerçevesinde düğün salonu çevresine 713, cami çevresine 300 ve mezarlık çevresine ise 362 metrekare alana sahip duvar inşa edilerek bölgenin güvenliği sağlanmış oldu. Yamaçta kalan ve risk teşkil eden evler ise saha ekipleri tarafından tespit edilerek istinat duvarı ile güçlendirme çalışmalarına başlandı.

Çalışmaları yakından takip eden Mahalle Muhtarı Ramazan Kömürcüoğlu, "İlk olarak mezarlığımızdan başladık. İstinat duvarımız yapıldı. İkinci olarak ise başkanımız köyümüzü ziyaretinin ardından cemaatimizin isteğini yerine getirerek camimizin istinat duvarını yaptı. Şahsım ve mahallem adına çok teşekkür ediyorum. Nazilli Belediyesi ve başkanım sayesinde Kuşçular bugüne kadar görmediği hizmeti gördü. Yıllardır mahallemize böyle hizmet gelmemişti. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" diye konuştu. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel