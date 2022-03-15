Nazilli Belediyesi Demirciler'de çalışmalara hız verdi

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yaz aylarının yaklaşması ile birlikte Demirciler Mahallesi Çok Amaçlı Sosyal Alanda yürütülen çalışmalara hız verdi.

Çalışmalar kapsamında istinat duvarı ile güçlendirme faaliyetlerinin yanı sıra düğün, sünnet gibi cemiyetlerde kullanılmak üzere mutfak alanı inşa edildi. Sosyal alan çevresinde kalan bölümün ise stabilizesi yapılarak parke taşı döşeme işlemleri için hazırlıklar başlatıldı. Eş zamanlı olarak peyzaj faaliyetlerinin yürütüldüğü alanda Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Elektrik Servisi tarafından aydınlatma işlemleri yapıldı. Demirciler Mahallesi'nde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Çok Amaçlı Sosyal Alan içerisinde ve çevresinde yürüttüğümüz çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Ekiplerimiz sabah erken saatlerden itibaren buradaki işlemlerin ivedilikle tamamlanması ve düğün salonunun yaz sezonuna yetişmesi için çalışıyor. Tüm ekip arkadaşlarımıza çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" sözlerini kaydetti. - AYDIN