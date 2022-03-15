Nazilli Belediyesi Demirciler'de çalışmalara hız verdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nazilli Belediyesi Demirciler'de çalışmalara hız verdi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Nazilli Belediyesi Demirciler'de çalışmalara hız verdi

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yaz aylarının yaklaşması ile birlikte Demirciler Mahallesi Çok Amaçlı Sosyal Alanda yürütülen çalışmalara hız verdi.

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yaz aylarının yaklaşması ile birlikte Demirciler Mahallesi Çok Amaçlı Sosyal Alanda yürütülen çalışmalara hız verdi.

Çalışmalar kapsamında istinat duvarı ile güçlendirme faaliyetlerinin yanı sıra düğün, sünnet gibi cemiyetlerde kullanılmak üzere mutfak alanı inşa edildi. Sosyal alan çevresinde kalan bölümün ise stabilizesi yapılarak parke taşı döşeme işlemleri için hazırlıklar başlatıldı. Eş zamanlı olarak peyzaj faaliyetlerinin yürütüldüğü alanda Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Elektrik Servisi tarafından aydınlatma işlemleri yapıldı. Demirciler Mahallesi'nde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Çok Amaçlı Sosyal Alan içerisinde ve çevresinde yürüttüğümüz çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Ekiplerimiz sabah erken saatlerden itibaren buradaki işlemlerin ivedilikle tamamlanması ve düğün salonunun yaz sezonuna yetişmesi için çalışıyor. Tüm ekip arkadaşlarımıza çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" sözlerini kaydetti. - AYDIN

Nazilli Belediyesi Demirciler'de çalışmalara hız verdi

Nazilli Belediyesi Demirciler'de çalışmalara hız verdi

Nazilli Belediyesi Demirciler'de çalışmalara hız verdi

Nazilli Belediyesi Demirciler'de çalışmalara hız verdi

Nazilli Belediyesi Demirciler'de çalışmalara hız verdi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Fen İşleri Müdürlüğü, Nazilli, Düğün, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title